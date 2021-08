Pirata gentile

Era soprannominato "Morgan", come il pirata, per il coraggio e l’ardore che dimostrava in area, ma anche per il modo in cui sapeva rubar palloni agli avversari. Duelli uno-contro-uno e marcature strette: giocava come stopper, completandosi alla perfezione con l’elegante Gaetano Scirea nella Juve degli Anni Settanta. Incollato al suo avversario, senza concedere un centimetro, sfruttando il gran fisico e sacrificandosi tanto in fase difensiva da non vedere praticamente mai la porta al di là della linea di centrocampo: in carriera non segnò mai un gol ufficiale.