L'Italia del calcio segna e vince in Turchia. Gli anticipi dell'ottava giornata di Super Lig sono state soltanto le ultime partite che hanno avuto come protagonista un ex Serie A. A partire da Mario Balotelli che, dopo il digiuno delle prime giornate, ha trovato il quarto gol stagionale (tutti consecutivi) nella sfida contro l'Antalyaspor in trasferta. Una rete, quella del momentaneo 1-0, che ha aiutato l'Adana Demirspor di Vincenzo Montella a festeggiare la terza vittoria nelle ultime quattro uscite di campionato. Risultati importanti per l'allenatore 47enne, arrivato a settembre e capace di raccogliere già 10 punti in cinque partite.

E in vetta alla classifica marcatori c'è Bertolacci

Ma chi forse sta sorprendendo ancora di più, visto il ruolo ricoperto in campo, è Andrea Bertolacci. L'ex centrocampista del Milan, con la doppietta di venerdì all'Istanbul Basaksehir, ha raggiunto quota 5 gol. Gli stessi del compagno di squadra Aleksandar Pesic, attaccante 29enne passato per l'Atalanta con cui condivide ora la vetta della classifica marcatori della Super Lig. Per Bertolacci è già la seconda doppietta stagionale con il Karagumruk dei vari Viviano, Zukanovic, Biglia, Borini e Karamoh. Tutti ex Serie A come l'italiano Stefano Okaka, l'ultimo a trasferirsi in Turchia per vestire la maglia del Basaksehir. Anche in questo caso con un impatto sensazionale, visti i 4 gol messi a referto nelle prime uscite. La nuova Mecca del calcio italiano.