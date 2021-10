11/20

JETRO WILLEMS (FIFA 13) - La sua esplosività sulla fascia lo avevano consacrato come uno dei terzini più promettenti del panorama europeo, sia nella realtà che nel videogame. Cresciuto nel Psv, dove è arrivato a collezionare in totale 192 presenze - finendo anche nel giro della Nazionale oranje -, tentò nel 2016 il salto in uno dei top-5 campionati europei, trasferendosi all'Eintracht, ma il suo talento è rimasto in Olanda. Neanche in Premier, col Newcastle, è riuscito a convincere e in estate è tornato in Bundesliga, al neopromosso Greuther Furth