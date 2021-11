27/28 ©LaPresse

GIACOMO POLUZZI (Südtirol): 10 clean sheet in 11 presenze



Ebbene sì, ecco il portiere che è rimasto più volte imbattuto in stagione. Classe 1988 impegnato nel girone A di Serie C, Poluzzi difende i pali della squadra di Bolzano: non concede gol da 878' e ne ha subìto solo uno in campionato (Manconi dell’AlbinoLeffe lo scorso 4 settembre). Una vita in C e nelle categorie inferiori per Giacomo, che tuttavia riuscì ad esordire in Serie B (18 maggio 2017) e soprattutto in A (4 maggio 2019) sempre con la maglia della Spal