Kim Kardashian ha aiutato l'ex capitana dell'Afghanistan, Khalida Popal, a salvare 130 calciatrici afgane e loro famiglie, dopo che il Paese dallo scorso agosto è finito di nuovo nelle mani dei talebani. La celebrity statunitense infatti, informata della situazione dal rabbino di New York Moshe Margaretten, ha noleggiato un charter lo scorso giovedì per far volare le calciatrici - la maggior parte adolescenti - dal Pakistan alla Gran Bretagna. Decisivo l'apporto di Popal (premiata poche settimane fa dal sindacato mondiale dei calciatori FIFPRO per il suo impegno nel sociale) che, dalla Danimarca dove oggi vive, ha guidato le "operazioni di evacuazione", e anche quello del presidente e proprietario del Leeds, Andrea Radrizzani, che ha offerto il proprio aiuto per la permanenza in Uk.



Lo scorso ottobre un altro gruppo di 57 rifugiati afgani legati al calcio e al basket femminile, composto principalmente da donne e bambini, era stato fatto evacuare dopo i negoziati, come dichiarato dalla Fifa, mentre in precedenza oltre 50 atlete erano state aiutate dall'Australia. A diverse giocatrici della nazionale di calcio giovanile femminile dell'Afghanistan, inoltre, è stato concesso asilo in Portogallo. "È un grande privilegio far parte di questa missione per salvare la squadra nazionale giovanile femminile afgana! - ha twittato Kim Kardashian -. Tutte le ragazze hanno il diritto di essere ciò che vogliono essere. Sono coraggiose ed è tragico che abbiano dovuto lasciare il loro Paese perché desiderano praticare uno sport che amano".