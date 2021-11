Futsal, i risultati della 9^ giornata

Non sembra conoscere soste il cammino del Syn-Bios Petrarca che davanti al proprio pubblico batte il Pescara di misura e centra il nono successo consecutivo da inizio campionato. Rovinosa caduta interna dell'Opificio 4.0 CMB Matera contro il Cormar Polistena, ne approfitta il Ciampino Aniene di Daniel Ibanes che travolge la L84 e si piazza in seconda posizione in tandem con i lucani. Sorridono Italservice Pesaro, Napoli e Real San Giuseppe, primo colpo da tre punti per la Came Dosson sul parquet del Vitulano Drugstore Manfredonia. Pari tra Meta Catania Bricocity e Feldi Eboli.

Serie A maschile, i risultati della 9^ giornata

Opificio 4.0 CMB Matera-Cormar Polistena 1-3

Vitulano Drugstore Manfredonia-Came Dosson 3-4

Ciampino Aniene-L84 9-3

Napoli Futsal-Todis Lido di Ostia 5-4

Italservice Pesaro-Olimpus Roma 5-1

Meta Catania-Feldi Eboli 2-2

Syn Bios Petrarca-Futsal Pescara 2-1