"Storie di Futsal", oggi la prima puntata

#Unrossoallaviolenza, il messaggio del futsal

Da un racconto di eccellenza femmninile a quello di un progetto fantastico, a cominciare dall’autoironica etichetta, “crazy for football”. In italia i preconcetti fanno più male di una pallonata in pieno volto. Serve volare alto, serve essere diversi. A cominciare da chi lo è nel pensare e agire per gli altri, più che per se stesso. Un titolo mondiale può interessare come certificazione? Eh si, siamo campioni in carica in questa disciplina che ha sicuramente straordinarie valenze agonistiche, ma ancor più di reinserimento sociale. Un allenamento, un dribbling, un gol con la maglia azzurra è ormai terapeuticamente dimostrato che valgono come una pastiglia in meno da ingurgitare. I demoni della mente si combattono insieme, con un gioco di squadra che alla fine non può che essere vincente.