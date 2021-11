5/16 ©IPA/Fotogramma

GABIGOL. Gabriel Barbosa, attaccante classe '96, arrivò giovanissimo in Italia. All'Inter, nella stagione 2016-17, segnò una rete in nove presenze per poi essere girato in prestito al Benfica e al Santos senza più tornare in Serie A. In Brasile ha trovato la sua dimensione, con il Flamengo ha vinto la Copa Libertadores 2019 e continua a onorare il soprannome con cui lo etichettarono quando era ancora minorenne