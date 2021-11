Futsal, risultati Serie A maschile e femmile

Sesta giornata di regular season per la Serie A femminile in cui la Lazio chiama, ma risponde solo il Granzette. Nel maschile, Syn-Bios Petrarca da record: contro il Real San Giuseppe è arrivato il decimo successo consecutivo

Nel fine settimana in cui la Divisione Calcio a 5 ha partecipato attivamente alla campagna di sensibilizzazione nazionale #unrossoallaviolenza, in campo femminile la scena se la è presa un pimpante Granzette che ha superato l'Athena Sassari con un punteggio tennistico. Prestazione monstre di Jessica Troiano, autrice di tre reti; di Dayane, Longato e Iturriaga - MVP dell'incontro - le altre firme nel 6-0 finale. Più tirata, non per questo meno spettacolare, la sfida tra L84 e Meta Catania. I piemontesi hanno attaccato a testa bassa, ma sono sbattuti sul muro Tornatore, Rossetti invece implacabile ha realizzato una doppietta prima dell'intervallo. Capitan Musumeci rimpingua il bottino nella ripresa poi Josiko per segnare il classico gol dell'ex che non cambia, però, l'esito: vince la Meta 3-1.