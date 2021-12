4/12

DIEGO COSTA



L’avevate perso di vista? Ad agosto era ripartito dall’Atletico Mineiro dopo sette mesi da svincolato, riposo prolungato per chi non ha dimenticato come si segna: 4 gol in 14 presenze (più uno in Coppa), una risorsa a gara in corsa per il 33enne spagnolo abituato a spaccare le partite. Lo aveva fatto al Chelsea (58 reti) e soprattutto all’Atletico Madrid, 83 centri complessivi in tre parentesi diverse