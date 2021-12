Reati fiscali, perquisiti due agenti del calcio

Gli agenti Fali Ramadami e Pietro Chiodi sotto inchiesta per reati fiscali, riciclaggio e autoriciclaggio con al centro le commissioni in varie operazioni di compravendita di calciatori. Chiesti documenti a undici club di Serie A che però non risultano indagati

Il nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza ha perquisito gli uffici degli agenti di calcio Fali Ramadani e Pietro Chiodi, indagati nell'ambito di una inchiesta per reati fiscali, riciclaggio e autoriciclaggio, con al centro le commissioni relative a varie operazioni di compravendita di calciatori.

Chiesti documenti a 11 società

I finanzieri hanno anche eseguito undici richieste di consegna di documentazione, anche informatica, nei confronti di altrettanti club di calcio (Juventus, Torino, Inter, Milan, Verona, Spal, Fiorentina, Cagliari, Roma, Frosinone e Napoli) perché, questa è l'ipotesi investigativa, Ramadani, con l'aiuto di Chiodi, ritenuto suo presunto "prestanome", sarebbe riuscito a non versare alcuna imposta sulle cifre incassate per le mediazioni nelle compravendite in Italia, in particolare facendo transitare i suoi compensi su una rete di società estere. Da qui le accuse di evasione fiscale, tramite "esterovestizione societaria", e di riciclaggio e autoriciclaggio delle somme nascoste al Fisco. I club di serie A presso i quali si stanno acquisendo documenti non risultano comunque indatati.