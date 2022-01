Senza storia il 9-0 della squadra di Ten Hag in Coppa d'Olanda, goleada contro l'Excelsior Maassluis iscritto alla terza divisione. La notizia è il ritorno in campo dopo un anno di Plank, attaccante 20enne in cura per un tumore al perone. Entrato all'89', Devin è stato accolto in campo dagli applausi e dall'omaggio di compagni e avversari: "È stato un momento molto bello, sto lavorando per tornare"