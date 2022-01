8/11 ©Getty

CICCIO GRAZIANI (Torino-Mönchengladbach, 1976) - L'ex attaccante del Torino fu costretto a mettersi tra i pali in una gara di Coppa dei Campioni tra i granata e il Borussia. Si giocava la sfida di ritorno in Germania e, viste le tre espulsioni, fu chiamato ad andare in porta. Graziani si esibì in una bellissima parata da distanza ravvicinata e a ogni intervento ricevette l'ovazione del pubblico di casa, 'annoiato' da quella disparità di uomini. Finì 0-0, un risultato inutile tuttavia per il Toro ai fini della qualificazione.