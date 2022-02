Futsal, domenica doppio appuntamento su Sky

Athena Sassari per uscire dalle sabbie mobili e porre fine ad una serie negativa che dura da quattro incontri, Granzette per restare in zona play-off. Ma la 17^ giornata del massimo torneo in rosa è tanto altro ancora: è un super Città di Falconara-TikiTaka Francavilla, ovvero prima contro quarta. Ma è anche Marbel Bitonto contro la Lazio (terza contro quinta) e il derby Italcave Real Statte-Bisceglie Femminile (posticipato al 1 marzo). Padova-Kick Off e Futsal Pescara Femminile-Audace Verona arricchiscono un turno tutto da gustare.