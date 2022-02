Futsal, risultati del weekend di Serie A femminile

Il netto 3-0 del Granzette apre il diciassettesimo turno del massimo torneo femminile: i tre punti consentono alla formazione di Marzuoli di salire a quota 26 punti e blindare un posto nei play-off, di contro l'Athena Sassari resta penultima a quota 6. Nelle altre gare il Città di Falconara surclassa il TikiTaka Francavilla e resta ben saldo in prima posizione. Non molla alle sue spalle il Pescara che supera di misura l'Audace Verona. Colpo esterno del Kick Off a Padova, l'unico X di giornata in Marbel Bitonto-Lazio.

Serie A Femminile, i risultati della 17^ giornata



Athena Sassari-Granzette 0-3

Padova-Kick Off 1-4

Futsal Pescara Femminile-Audace Verona 2-1

Marbel Bitonto-Lazio 3-3

Città di Falconara-TikiTaka Francavilla 8-0

Italcave Real Statte-Bisceglie Femminile martedì 1 marzo ore 19