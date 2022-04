Gli uomini di De Zerbi sono scesi in campo per la prima volta dopo lo scoppio del conflitto tra Ucraina e Russia: si è trattato del primo di una serie di match amichevoli del 'Tour for Peace'. A sfidarli, ad Atene, c’era l'Olympiacos. Momenti di commozione quando sugli spalti sono stati posati 176 giocattoli: uno per ogni bambino ucciso dalla guerra