La gara dei giovanissimi di Nuoro finisce con una pesante umiliazione per la squadra ospite. La Figc della Sardegna: "Non si può accettare una cosa del genere. Si aprono le scuole di calcio per educare i giovani al rispetto. Non per umiliarli. Aspettiamo spiegazioni"

Fanum Orosei-La Caletta 40-0. Questo il clamoroso risultato di una gara giocata tra giovanissimi a Nuoro. Un punteggio che ha generato l'ira della Figc locale e che potrebbe presto essere oggetto d'inchiesta da parte della Procura federale. Doveva essere una semplice partita tra ragazzi, come se ne vedono tante in tutta Italia, è finita con una pesante umiliazione. Il Fanum Orosei ha battuto La Caletta per 40 reti a 0. La squadra ospite, con due anni in meno rispetto alla squadra di casa, ha giocato anche in 10. Alla Fanum Orosei servivano almeno 35 reti per conquistare il primo posto in classifica, ne sono arrivate 40. La gara ha generato indignazione presso la Figc della Sardegna.