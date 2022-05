Con la doppietta realizzata al Bologna Scamacca sale a quota 16 gol in campionato: sono solo in tre più giovani ad aver raggiunto (almeno) lo stesso bottino. Uno gioca sempre in Serie A. Ecco la classifica - ordinata per età - dei gol nei top campionati d'Europa (senza le coppe). Dati Opta

