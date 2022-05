Gioia Stankovic: 3° titolo consecutivo in Serbia

Non solo in Italia, anche in tanti altri paesi si è assegnato il titolo nell'ultimo week-end. In Serbia ha vinto nuovamente la Stella Rossa che, per il quinto anno consecutivo, si è aggiudicata la Superliga. La squadra di Dejan Stankovic ha battuto per 3-1 il Vozdovac nell'ultima giornata della seconda fase, quella che mette in palio il titolo. La Stella Rossa ha chiuso a quota 100 punti, 2 in più del Partizan. Dopo la lunga lotta per la vittoria del campionato, tra l'altro, queste due squadre si sfideranno il 26 maggio per l'assegnazione della Coppa di Serbia. Sarà il secondo round di una sfida avvincente, che ha visto la squadra di Dejan Stankovic prevalere in campionato. Per la Stella Rossa questo trionfo vale anche l'accesso ai play-off di Champions League.