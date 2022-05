Covid, in Italia 22.438 positivi e 114 vittime

Ministero della Salute: ricoveri in calo

Nel bollettino diramato dal Ministero della Salute, ancora in calo i ricoveri nelle ultime 24 ore in Italia: i pazienti in terapia intensiva sono 1 in meno, con 29 ingressi giornalieri, e sono 290 in tutto, mentre nei reparti ordinari sono 131 in meno (ieri -12), 6.257 in tutto.