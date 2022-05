Mondogol, ultima puntata oggi alle 19

TOP CAMPIONATI

Missione compiuta per il Monza di Berlusconi e Galliani, ammesso per la prima volta in Serie A. Si tratta invece di un ritorno per tante altre neopromosse nei top 5 campionati d'Europa. Obbligatorio arrivare preparati in vista della prossima stagione: ecco le altre squadre in festa dall'Inghilterra alla Spagna LE SQUADRE DELLA SERIE A 2022/23