Si è da poco concluso l'Europeo Under 17, manifestazione che ha visto il terzo trionfo nella storia della Francia, vincitrice in finale contro l'Olanda con il risultato di 2-1. Marca ha segnalato i 18 talenti che si sono maggiormente messi in mostra durante il torneo e destinati a un grande futuro: c'è anche un italiano e un figlio d'arte