Un tweet che non è passato inosservato e che ha fatto tanto parlare (e anche sorridere). Nel pomeriggio, infatti, il profilo ufficiale della Uefa ha pubblicato un post con tutte le indicazioni per la prossima Supercoppa europea in programma il 10 agosto. Peccato però, che come avversaria del Real Madrid (campione d'Europa) è stata indicata la Roma, con tanto di tag al profilo ufficiale del club. Dieci minuti d'illusione per i tifosi romanisti che hanno letto: "dal 19 luglio in vendita i biglietti della Supercoppa Europea contro il Real Madrid". Un lapsus, perché i giallorossi vincendo la Conference League non hanno diritto a giocarsi il titolo, mentre toccherà all'Eintracht, reduce dal successo in Europa League, sfidare i Blancos. Un post che sulla pagina Twitter dell'Uefa è rimasto per dieci minuti, per poi essere corretto. Nel frattempo, però, la foto ha fatto il giro del web.