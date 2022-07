L'attaccante ex Liverpool, passato in estate al Bayern Monaco, conquista per la seconda edizione di fila (l'ultima fu nel 2019) il premio. Battuti Salah e Edouard Mendy. Tante conoscenze del calcio italiano e nomi storici nell'albo d'oro, ma chi ha vinto più volte? Nulla da fare invece per la calciatrice dell'Inter Ajara Nchout Njoya, il premio di miglior africana dell'anno va a Asisat Oshoala del Barça