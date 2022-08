Ancelotti punta sui senatori: Modric, Kroos e Casemiro a centrocampo, in avanti c'è Benzema. Nei tedeschi non convocato Kostic, promesso sposo della Juve: giocano Götze e Borré. Tutti i clienti Sky Q che sono abbonati ad Amazon Prime potranno vedere la gara tra Real Madrid ed Eintracht (ore 21) in esclusiva su Prime Video senza uscire da Sky Q, attraverso l'App Prime Video di Amazon Condividi

Il Real Madrid, vincitore dell'ultima edizione della Champions League, sfida l'Eintracht Francoforte, vincitore dell'Europa League 2021-22: in palio c'è la Supercoppa Europea nel match a gara unica che si gioca allo stadio Olimpico di Helsinki con fischio d'inizio alle ore 21. Le due formazioni tornano a sfidarsi sessantadue anni dopo la finale di Coppa dei Campioni vinta dal Real Madrid per 7-3 all'Hampden Park di Glasgow nel 1960. Il Real ha vinto per quattro volte la Supercoppa Europa, per l'Eintracht invece è la prima partecipazione in Supercoppa; quello tedesco sarà il 39esimo club diverso a giocare questa partita e il secondo consecutivo a esordire dopo il Villarreal l'anno scorso.

Real Madrid, la probabile formazione approfondimento Tutti i primi storici italiani nelle big d'Europa Nessun nuovo acquisto nell’undici titolare che Carlo Ancelotti dovrebbe mandare in campo dal primo minuto in Supercoppa Europa. Davanti a Courtois, linea difensiva a quattro composta – da destra a sinistra – da Carvajal, Militao, Alaba e Mendy, centrocampo "storico" con Kroos, Casemiro e Modric, mentre in attacco agiranno Valverde a destra, Vinicius a sinistra e Benzema al centro.

REAL MADRID (4-3-3) La probabile formazione: Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Kroos, Casemiro, Modric; Valverde, Benzema, Vinícius Júnior. Allenatore: Carlo Ancelotti

Eintracht Francoforte, la probabile formazione leggi anche Come cambia la Juve con Kostic: titolare lunedì? La notizia principale è legata all’assenza di Kostic, non convocato per il match perché in procinto di trasferirsi alla Juventus. L’Eintracht, che a differenza del Real Madrid ha già giocato una giornata di campionato (brutto ko contro il Bayern Monaco, 5-1 il finale), dovrebbe schierarsi con un 3-4-2-1: davanti a Trapp, spazio a Touré, Tuta e N'Dicka, difensore seguito anche dal Milan. A centrocampo Knauff e Lenz sugli esterni, in mezzo Sow e Rode; in avanti, Kamada e Götze agiranno alle spalle di Borré.

EINTRACHT FRANCOFORTE (3-4-2-1) La probabile formazione: Trapp; Touré, Tuta, N'Dicka; Knauff, Sow, Rode, Lenz; Kamada, Götze; Borré. Allenatore: Oliver Glasner

Real Madrid-Eintracht, dove vedere in tv La gara tra Real Madrid ed Eintracht Francoforte che mette in palio la Supercoppa Europea, si gioca oggi alle 21 allo stadio Olimpico di Helsinki (Finlandia). La partita sarà visibile in esclusiva su Prime Video per tutti i clienti Sky Q e abbonati ad Amazon Prime. Il match tra Real Madrid ed Eintracht Francoforte sarà visibile senza uscire da Sky Q, in modo semplice e diretto, attraverso l'App Prime Video di Amazon per tutti coloro che possiedono il decoder Sky Q e sono abbonati al servizio Amazon Prime.