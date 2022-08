Insigne e Bernardeschi ancora in gol con il Toronto. Una settimana fa avevano firmato il successo contro Nashville, mentre nell'ultima uscita sono andati in rete entrambi nel 3-1 contro Portland. A una decdina di minuti dal termine del match, Insigne ha sfruttato nel miglior modo possibile un rimpallo in area e di destro al volo ha indirizzato il pallone sul secondo palo per il 2-1. L'ex Juve, invece, ha chiuso la gara con un rasoterra dal limite dell'area.