Morte Papa, Gravina: "Vicino al mondo del calcio"

Il cordoglio del presidente della Federcalcio Gabriele Gravina per la morte del Papa: "Il calcio italiano partecipa commosso al dolore di centinaia di milioni di persone per la dolorosa scomparsa di Sua Santità Papa Francesco. Grande esempio di carità cristiana e di dignità nella sofferenza, si è mostrato sempre attento al mondo dello sport e al calcio in particolare, di cui era appassionato. Resterà per sempre nei nostri cuori di fedeli e di amanti del gioco del calcio”

MORTE PAPA FRANCESCO, LE NEWS LIVE