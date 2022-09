Ha detto basta Sardar Azmoun, con un post su Instagram. Ha detto basta alle violenze e soprattutto al silenzio. "Cacciatemi, se sarà servito a salvare anche un sola ciocca di capelli delle donne iraniane ne sarà valsa la pena. Vergogna per voi che avete ucciso con tanta facilità gente del nostro popolo, e viva le donne iraniane. Se questi sono dei musulmani, che Dio faccia di me un infedele”. Tra le frasi piu’ potenti di una condanna ferma e pubblica. Sardar Azmoun è un attaccante iraniano del Bayer Leverkusen e ha preso così posizione dopo le proteste in Iran per la morte di Mahsa Amini, arrestata per non aver indossato il velo nel modo corretto. Azmoun ha giocato 62 partite con l’Iran e il mondiale in Russia, ora rischia di essere escluso dalla nazionale ma le conseguenze contano poco quando si parla di diritti e di rispetto per la vita.