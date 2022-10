Il Cies, l'Osservatorio del calcio, ha analizzato i settori giovanili dei club che hanno "prodotto" più giocatori (con almeno tre anni nella stessa squadra tra i 15 e i 21 anni) in giro per l'Europa. Chi comanda tra coloro che attualmente militano nei top-5 campionati europei? In fondo la classifica generale considerando tutte le 39 massime divisioni europee e infine quella tutta italiana