C'è una squadra che sogna di avere in rosa Erling Haaland anche soltanto per 28 giorni. E quale occasione migliore se non sfruttare la sospensione dei campionati e il periodo di "riposo" dell'attaccante che non parteciperà ai prossimi Mondiali in Qatar? Proprio per questo motivo, l'Ashton United - club di settima divisione inglese - ha chiesto Haaland in prestito al Manchester City con un comunicato ufficiale sul proprio sito. Una proposta per ingaggiarlo in prestito per 28 giorni, dandogli la possibilità di non perdere la forma fisica. E perché no, di dare una mano alla squadra.

Il comunicato ufficiale

Una proposta originale e insolita che ha mandato in tilt il sito del club coinvolto. Nella nota si legge: "Ashton United conferma che il club ha presentato una richiesta di prestito per 28 giorni per l'attaccante del Manchester City Erling Haaland. Con il campionato inglese fermo fino alla fine di dicembre per il Mondiale di Qatar 2022, The Robins hanno contattato i "vicini" in modo da permettere ad Haaland di tenersi in forma, non essendo al Mondiale in Qatar". Poi le dichiarazioni di Michael Clegg, presidente del club: "Ha senso. Il Manchester City non sta giocando e vogliamo aiutare Haaland a mantenersi in forma, ha più senso che giocare a golf per sei settimane. Pensiamo che sarebbe perfetto per noi e si adatterebbe benissimo nella nostra squadra. Il club deve ancora ricevere una risposta dal Manchester City".