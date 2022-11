Il comunicato del Club

Resta ancora un punto interrogativo sul futuro di Criscito, nonostante il club canadese, nel comunicato con il quale ha salutato il proprio giocatore, abbia annunciato non solo la fine dell'esperienza a Toronto ma anche il ritiro dal calcio giocato: "Il difensore del Toronto FC Domenico Criscito ha annunciato che si ritirerà dal calcio professionistico. Il difensore della nazionale italiana conclude una carriera di 19 anni che lo ha visto giocare nella Major League Soccer, le massime divisioni di Italia e Russia, oltre che per la nazionale italiana. Difensore mancino, Criscito ha segnato 51 gol in 554 presenze nelle principali competizioni europee, tra cui Serie A, Russian Premier League, Uefa Champions League, Uefa Europa League, Coppa del Mondo Fifa e Uefa Nations League". All’interno dello stesso comunicato anche le parole di Criscito: "Grazie mille, Toronto FC, per questi sei bellissimi mesi. Io e la mia famiglia ci siamo goduti il nostro tempo in questa incredibile città, e ci siamo sentiti parte di questa grande famiglia fin dal primo giorno. E' tempo per me di tornare a casa e valutare cosa farò per il mio futuro. Grazie e All For One"