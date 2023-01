Football Manager 2023, i migliori giovani

Il 2023 sarà il loro anno anche nel calcio reale? Alcuni sono già campioni affermati, altri talenti dal sicuro avvenire pronti ad esplodere. Di sicuro, sono delle sicurezze su cui puntare per vincere tutto in uno dei videogiochi più amati di sempre. Ecco, ruolo per ruolo, i migliori giovani (Under 21) di Football Manager: ce ne sono diversi anche nella nostra Serie A