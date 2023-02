Poker e 503 gol in campionato

CR7 ha segnato un poker all'Al Wehda, trovando i primi gol su azione nel nuovo campionato e centrando un record speciale, i 500 gol siglati nei vari campionati a cui ha partecipato. 503, per la precisione, così ripartiti: 311 in Liga, 103 in Premier League, 81 in Serie A, 3 nel campionato portoghese e ora 5 anche nella Saudi League. Bastava il primo gol, ma alla fine Ronaldo ha deciso che un traguardo così significativo andava celebrato con un cimelio, il pallone del match. Con questa vittoria per 4-0 l'Al Nassr vola momentaneamente in testa alla classifica del campionato con 37 punti a pari merito con l'Al Shabab, ma con una partita in meno.