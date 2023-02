La federazione brasiliana ha annunciato l'ingaggio di Ramon Menezes, reduce dalla vittoria del Sub-20, come Ct ad interim della Seleçao. Guiderà la squadra nell'amichevole contro il Marocco in attesa di trovare il 'vero' sostituto di Tite

Ramon Menezes è il nuovo Ct del Brasile. Dopo le dimissioni di Tite in seguito al fallimento Mondiale, il posto è rimasto vacante fino a oggi, quando la federazione ha annunciato la nomina di Menezes come Commissario Tecnico ad interim a seguito dell'incontro positivo avuto con il presidente della Cbf, Ednaldo Rodrigues. Il neo-Ct guiderà la Seleçao nell'amichevole contro il Marocco, in programma a Tangeri il 25 marzo prossimo. "Merita una considerazione speciale - ha detto Rodrigues -. È un allenatore con un grande potenziale, vogliamo sempre più persone con idee nuove e audaci".

Chi è Menezes

Ramon Menezes è fresco reduce dalla vittoria del Campionato Sudamericano Sub-20 con i verdeoro, con la quale ha collezionato in totale 17 panchine con un solo ko all'attivo. Classe 1972, prima del Brasile U-20 aveva guidato brevemente Vasco da Gama, Club de Regatas e Vitoria, mentre da giocatore è stato un trequartista protagonista quasi sempre in patria, fatta eccezione per un'esperienza in Giappone e un anno al Bayer Leverkusen (stagione 1995/96).