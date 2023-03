Il mondo del calcio italiano è colpito dalla morte di Italo Galbiati, ex mezzala di Inter, Lecco e Como e storico vice allenatore di Fabio Capello, che si è spento all'età di 85 anni. La collaborazione con il tecnico friulano era iniziata ai tempi del Milan e proseguì negli anni successivi con la Roma, la Juventus, il Real Madrid e anche durante le avventure alla guida di Inghilterra e Russia. Come calciatore Galbiati era cresciuto nell'Inter, squadra con la quale ha disputato una solo partita in Coppa delle Fiere, per poi trasferirsi un anno alla Reggina e giocare sei anni successivi al Lecco fino al 1966 prima di chiudere la carriera al Como l'anno successivo. Negli anni ‘70 fu dirigente nel settore giovanile dell’Inter, riuscendo a scoprire Walter Zenga, ma fu nel decennio successivo che iniziò il sodalizio al Milan con Fabio Capello. In rossonero ricoprì anche la carica di allenatore per tre brevi periodi (nel 1981, poi nel 1982, sostituendo dalla 17° giornata del campionato 1981-1982 Gigi Radice, e nel 1984, sostituendo dalla 25° giornata del campionato 1983-1984 Ilario Castagner), ma come detto Galbiati ha legato il suo nome a Fabio Capello