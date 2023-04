La partita

A partire forte è il Torino, subito protagonista dopo i primi dieci minuti prima con una bella iniziativa di Capac sul quale si avventa De Marco, che al volo mette alto di poco, poi con un tiro debole di Ceica, che spreca da ottima posizione. La risposta del Sassuolo non tarda ad arrivare e, dopo un primo tiro di Lolli intorno al quarto d'ora di gioco, ecco il gol del vantaggio: al 22', sugli sviluppi di un calcio d'angolo, il portiere granata Servelli esce male e si scontra con Ajayi, il pallone finisce dalle parti di Corradini che di testa porta avanti i neroverdi. Passano cinque minuti e arriva immediato il pari del Toro: botta di Corona, Theiner interviene male e non trattiene, così Capac non deve far altro che infilare in rete il tap-in vincente per l'1-1. Nel finale di primo tempo è il Sassuolo a spingere di più e a rendersi pericoloso tre volte con Mata e una con Baldari, mentre a inizio ripresa sale il nervosismo e inizia la classica girandola di cambi. Al 77' ecco il gol che decide la finale, ancora da calcio d'angolo: Baldari svetta più in alto di tutti e fa esplodere di gioia la sua panchina prima del brivido nei minuti di recupero con una bella parata di Theiner al 94' sul colpo di testa di Dalla Vecchia.