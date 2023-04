Da non credere quanto accaduto sul volo che stava portando 4 direttori di gara polacchi ad Atene, dove avrebbero dovuto arbitrare la gara di playoff Championship tra Aek Atene ed Aris Salonicco: visibilmente ubriachi, gli arbitri avrebbero prima aggredito verbalmente dei passegeri greci per poi dare il via a una rissa sfociata anche in uno sputo

L’idea, poi mai finalizzata, era stata lanciata anche in Italia qualche anno fa: provare a far arbitrare partite importanti e complicate del nostro campionato da direttori di gara stranieri, nella teoria di alcuni meno influenzabili rispetto a colleghi che dirigono durante tutto l’anno gare di quei giocatori. Era proprio quello che sarebbe dovuto accadere in Grecia in occasione della gara d’andata dei playoff Championship della Super League tra Aek Atene e Aris Salonicco, per la quale era stata designata una quaterna polacca, composta da Pawel Raczkowski, fischietto internazionale che nella passata stagione anche diretto la partita di andata degli ottavi di Conference League tra Vitesse e Roma, dai suoi due assistenti Radoslaw Siejka e Adam Kupsik e dall’arbitro addetto al Var Krzysztof Jakubik. Il problema, però, è che i 4 si sono presentati in Grecia visibilmente ubriachi, al termine di un volo durante il quale è successo di tutto, nemmeno fossimo in uno strano remake dell’Aereo più pazzo del mondo, capolavoro della commedia demenziale con il grande Leslie Nielsen.