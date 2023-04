Silvio Berlusconi fuori dalla terapia intensiva: "Sta reagendo alle cure"

Continuano a migliorare le condizioni di Silvio Berlusconi. L'ex presidenre del Consiglio ha lasciato ieri il reparto di terapia intensiva del San Raffaele di Milano per proseguire la sua degenza in un reparto ordinario. Prosegue il suo ricovero iniziato lo scorso 5 aprile per curare un'infezione polmonare insorta nel quadro di una leucemia mielomonocitica cronica. Questa mattina è arrivato il quarto bollettino medico a firma di Alberto Zangrillo: "Al momento lo stato clinico e la risposta alle cure hanno consentito il trasferimento del presidente Silvio Berlusconi in un reparto di degenza ordinaria. Proseguono le cure e il monitoraggio dei parametri funzionali"