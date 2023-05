Berlusconi dimesso dall'ospedale dopo 45 giorni

Il proprietario del Monza ha lasciato in mattinata l'ospedale San Raffaele di Milano dopo 45 giorni. Era stato ricoverato per curare un'infezione polmonare insorta nel quadro di una leucemia mielomonocitica cronica

Dopo 45 giorni di ricovero, Silvio Berlusconi è stato dimesso ed è uscito oggi dall'ospedale San Raffaele di Milano, dove era ricoverato dal 5 aprile scorso per curare un'infezione polmonare insorta nel quadro di una leucemia mielomonocitica cronica. Berlusconi era stato subito ricoverato nel reparto di terapia intensiva, dove era rimasto fino al 16 aprile, prima di essere trasferito nel reparto ordinario. All'uscita dall'ospedale, ha alzato una mano in segno di saluto, dall'ingresso di via Olgettina 60 a bordo della sua auto. Con indosso una camicia bianca e una giacca blu, l'ex premier era seduto nei sedili posteriori accanto alla compagna Marta Fascina, che dal primo giorno di ricovero non è mai stata vista lasciare l'ospedale. Ora proseguirà le terapie nella sua casa di Arcore. In queste settimane, i tifosi del Monza gli hanno dimostrato affetto e vicinanza. "Forza Silvio, Monza è con te". E' stato questo il messaggio scritto su uno striscione, firmato dagli ultras della curva del Monza, comparso giorni fa all'esterno dell'ospedale San Raffaele.