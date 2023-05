Nella sede romana della Fnsi (Federazione Nazionale Stampa Italiana), Natali Shaheen, ex capitana della nazionale palestinese e attualmente all'F.C. Athena Sassari Calcio a cinque, e Gary Lineker, calciatore inglese, Scarpa d'oro ai Mondiali del 1986 ed ex attaccante di Barcelona, Leicester e Tottenham, hanno ricevuto oggi, mercoledì 24 maggio, il premio "Sport e diritti umani". Giunto alla quinta edizione e nato da un'idea di Amnesty International Italia e Sport4Society, il premio "Sport e diritti umani" riconosce i gesti simbolici e concreti in favore dei diritti umani nell'ambiente sportivo. Gary Lineker, attualmente opinionista televisivo di fama mondiale, è stato premiato per il suo forte impegno nei confronti dell'immigrazione e dei diritti umani. La premiazione ha visto gli interventi di Riccardo Cucchi, presidente della giuria, Vittorio di Trapani, presidente Fnsi, Ileana Bello, direttrice generale di Amnesty International Italia, e Luca Musumeci, presidente di Sport4Society.