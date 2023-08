Il portoghese segna il rigore decisivo che vale la vittoria di misura per l'Al Nassr contro gli iracheni dell'Al-Shorta nell'ultimo turno di Champions araba: in finale sarà derby con l'Al-Hilal

Cristiano Ronaldo ancora decisivo. Il portoghese firma il gol che vale la finale di Champions araba per l'Al-Nassr: un rigore realizzato a metà del secondo tempo. Archiviata la questione Al-Shorta, CR7 punta al primo titolo arabo della sua carriera: in finale sarà derby contro l'Al-Hilal di Milinkovic-Savic e Koulibaly.

La gara Un'1-0 che non rende giustizia all'Al-Nassr, la gara di King Salman Cup che si è giocata nella serata di ieri contro l'Al-Shorta è parsa davvero a senso unico. Contro una squadra araba in formato europa, Ronaldo, Brozovic, Mané, Fofana, Alex Telles e Talisca in campo, gli iracheni hanno giocato una partita quasi solo difensiva. Dopo gol annullati, un palo e tante occasioni sprecate, a far crollare il fortino dei padroni di casa è un rigore assegnato a CR7 e compagni, intorno al 75', dopo un lungo controllo VAR. Al dischetto, CR7 non sbaglia.

Al-Hilal in finale La natura di Cristiano Ronaldo lo porta ad essere sempre a caccia di trofei, nella sua brillante bacheca, tuttavia, è ancora assente un titolo arabo. Sabato 12 agosto, potrebbe essere la sua grande occasione: in finale di Champions araba lo attendono Milinkovic-Savic e Koulibaly, nell'altra semifinale, infatti, l'Al-Hilal ha superato 3-1 l'Al-Shabab. Un derby dal sapore italiano, quindi, tra due squadre che si sono tanto rafforzate in questa sessione di calciomercato con calciatori provenienti dai campionati europei: in palio il primo grande trofeo della stagione.

Intanto CR7 festeggia In attesa della finalissima, Cristiano Ronaldo esalta i suoi e, attraverso un post Instagram, scrive: "Finale - ci siamo!! Ottimo lavoro squadra! Un ringraziamento speciale ai nostri fan per il fantastico supporto e per spingerci sempre avanti!".