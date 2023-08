Secondo uno studio condotto dal sito inglese TicketGum, lo stadio "Giuseppe Meazza" è il miglior impianto italiano e il quinto in Europa. I parametri presi in considerazione sono le capienze, le recensioni, la media gol per partita e il coinvolgimento sui social media. Globalmente San Siro ha raccolto un punteggio di 70,63 su 100. Ecco la classifica dei migliori stadi in Italia, in Europa e nel mondo