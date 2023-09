L'Al-Ahli crolla in campionato sul campo dell'Al Fateh: prestazione da dimenticare per Demiral, ex Atalanta, espulso dopo aver procurato un calcio di rigore

Nottata da incubo per l'Al-Ahli, sconfitto pesantemente (5-1) dall'Al-Fateh, dopo quattro vittorie in altrettante gare di campionato. Un ko, il primo, che non è passato inosservato, considerando soprattutto il grande mercato estivo del club: in campo c'erano giocatori come Firmino, Saint-Maximin, Mahrez, Kessié, Ibanez, Demiral e Mendy, oltre al nuovo acquisto Gabri Veiga. E pensare che l'Al-Ahli era passato in vantaggio dopo soltanto 6 minuti di gioco con l'autogol di Al-Hassan. Ma dal 21' in poi - con il primo gol degli avversari - non c'è stata più partita. Nel secondo tempo, infatti, i padroni di casa hanno realizzato quattro reti e conquistato la vittoria.