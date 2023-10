Serie A

Sono punte centrali, ali d'attacco ma anche trequartisti e mezze punte: sono i giocatori da cui ti aspetteresti un gol ma che, per ora, non l'hanno ancora trovato. Riusciranno a sbloccarsi nel ritorno in campo dopo la sosta, o dopo aver recuperato dai rispettivi infortuni? In elenco (ma non contati negli 81 totali) anche i giocatori ko che non hanno ancora potuto esordire in stagione