Mondiali

Quarta giornata per le qualificazioni ai mondiali del 2026 in Sudamerica. L'Argentina passa 2-0 in Perù grazie a Messi. Il Brasile perde 2-0 in Uruguay, con Neymar che lascia il campo in lacrime per un infortunio al ginocchio. 3 punti per Venezuela e Paraguay, rispettivamente contro Cile e Bolivia. Ecuador-Colombia senza reti