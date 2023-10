Rubiales, 3 anni di squalifica dalla Fifa per il bacio a Hermoso

La Commissione Disciplinare della FIFA ha deciso di squalificare Luis Rubiales, ex presidente della Federcalcio spagnola, per i prossimi tre anni. Non potrà essere impiegato in nessuna attività legata al calcio sia a livello nazionale che internazionale per la violazione dell'articolo 13 del Codice Disciplinare Fifa. I fatti risalgono a quanto successo lo scorso agosto durante la finale della Coppa del mondo femminile. Dopo il bacio non consensuale a Jenni Hermoso, durante la cerimonia di premiazione al mondiale femminile, la calciatrice aveva sporto denuncia e la Federazione spagnola lo aveva sospeso da tutte le attività legate al calcio. Rubiales si era in seguito dimesso dal suo incarico e ora arriva la squalifica dalla Fifa