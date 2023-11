Papa Francesco ha rilasciato una intervista esclusiva al direttore del Tg1 Gian Marco Chiocci toccando moltissimi temi. Dalla situazione in Terra Santa alla guerra in Ucraina, il tema dei migranti e il cambiamento climatico. Parole come sempre forti, che toccano il cuore di molti problemi del nostro tempo. Ma c'è stato anche uno spazio per parlare di temi più leggeri. Tra questi anche il calcio. Il Pontefice ha risposto a una domanda: tra Maradona e Messi chi preferisce?": "Io metterei un terzo, Pelè. Maradona come giocatore un grande. Ma come uomo ha fallito. Poveretto è scivolato con la corte di quelli che lo lodavano e non lo aiutavano", ha affermato il Pontefice. "E' venuto a trovarmi qui il primo anno di pontificato e poi poveretto ha avuto la fine che ha avuto. E' curioso: tanti sportivi finiscono male. Anche della boxe. Messi è correttissimo. E' un signore. Ma per me di questi tre il grande signore è Pelé. Un uomo di un cuore. Io ho parlato con Pelé, una volta l'ho incontrato su un aereo quando ero a Buenos Aires, abbiamo parlato. Un uomo di una umanità così grande. I tre sono grandi. Ognuno con la sua specialità. Messi è bravo in questo momento. E Pelé era bravo", ha sottolineato.