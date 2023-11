Svelati i voti che hanno stabilito la classifica finale del Pallone d'Oro 2023, è tempo di analizzare alcuni dati. La Francia "tradisce" Mbappé, Georgia e Nigeria non premiano Kvara e Osimhen. L'Italia indovina il podio, ma solo due giurati beccano tutta la cinquina. C'è anche chi ha indicato un nome particolare come vincitore, mentre per il premio Kopa Bellingham non è stato votato da Messi e Benzema: ecco tutte le curiosità

PALLONE D'ORO, LA CLASSIFICA COMPLETA