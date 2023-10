Paolo Condò ha svelato quali sono stati i suoi cinque voti per il Pallone d'Oro e ha spiegato perché ha inserito anche Kvaratskhelia: "Credo che si debba raccontare la storia della stagione. Tre nomi, Messi, Haaland e Mbappé, non potevano non essere messi, ma gli altri due voti devono raccontare la stagione e, secondo me, il Napoli è stata una delle grandi storie della stagione passata. Dovendo scegliere uno tra Kvara e Osimhen, ho scelto il primo perché è passato da semi-sconosciuto a protagonista assoluto"