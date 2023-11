La startup Starcks lancia il suo nuovo fantasy game sul calcio: ogni settimana sarà possibile schierare la propria formazione ideale, scegliendo tra i token acquistati per sfidare gli altri utenti della piattaforma, diventando allenatori oltre che manager SKYLIGHTS ROOM, SCOPRI LA NOVITA’

Immobile o Scamacca in attacco? Frattesi o Bove a centrocampo? Starcks raddoppia la sfida e lancia un nuovo gioco fantasy (Starcks Game) invitando i suoi utenti a schierare la loro formazione ideale, scegliendo tra i token posseduti, per poter vincere sul campo ed ottenere i premi messi in palio. Si tratta dell’evoluzione dell’exchange di Starcks, in cui è già possibile acquistare i token ufficiali, il cui valore è direttamente legato alle loro prestazioni in campo e all’evoluzione della loro carriera. Con l’aggiunta, adesso, della sfida tra gli utenti della piattaforma, che si rinnova a ogni giornata di campionato.

Scout e anche allenatori Lanciato dalla startup Starcks, co-fondata da Alessandro Moggi ed Emanuele Floridi, “Starcks Game” chiama i propri utenti al doppio ruolo di manager e allenatore. Prima si scelgono i Token da acquistare sul mercato, poi si schierano in campo col sistema di gioco più adatto. Insomma, non solo scout sempre alla ricerca di giovani talenti sui quali puntare prima di chiunque altro, ma adesso anche “mister”, chiamati a scelte come quella tra Immobile o Scamacca, ad esempio…